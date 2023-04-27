«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 33-го тура чемпионата Англии

Манчестер, Великобритания, , 01:51 — REGNUM Со счётом 4:1 завершилась встреча футбольных команд «Манчестер Сити» и «Арсенал». Матч 33-го тура Английской премьер-лиги проходил на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Панорама стадиона ФК Манчестер Сити VirusMaster

На седьмой минуте встречи открыл счёт полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Он же отличился на 54-й минуте матча. Авторами двух других голов хозяев стали Джон Стоунз (45+1) и Эрлинг Холанд (90+5).

У «Арсенала» в конце основного времени матча гол престижа забил Роб Холдинг.

После встречи «Арсенал» сохранил первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 75 очков в 33 матчах. «Манчестер Сити» отстаёт на два очка, проведя 31 игру.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля сыграли футболисты «Арсенала» и «Вест Хэма». Матч закончился вничью (2:2).