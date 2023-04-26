Москва, 27 апреля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Стилист Филиппа Киркорова Максим Ануфриенко рассказал о стоимости его костюмов, в которых артист выступал на своём юбилейном шоу в 2022 году.

Цитата из видео «Филипп Киркоров — Концерт» Филипп Киркоров

По словам стилиста, для участия в шоу-программе исполнителю подготовили 27 костюмов.

«Если всё сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни «Романы» стоит 80 тысяч евро. Это от-кутюр, сделана специально для Филиппа», — сказал он в интервью «Алёна, блин!».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Сети появилась информация о затратах Киркорова на празднование своего 55-летия. Так, организация торжества обошлась музыканту в 555 тыс. долларов. Общее количество гостей на мероприятии также составило 555 человек.

Во время своего сольного концерта Киркоров танцевал и пел на декорациях в виде креста, что вызвало недовольство верующих. Позже артист убрал этот номер из своей шоу-программы.