Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут провести контрнаступление без ракет, бьющих на 150 км

Киев, , 01:29 — REGNUM Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что ВСУ не в состоянии совершить в данный момент контрнаступление по той простой причине, что армия испытывает недостаток оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км. Об этом политик сказал на своём YouTube-канале.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Соскин, делая такие выводы, ссылаясь на данные разведки, которые подтверждают, что киевская армия не готова к серьёзным действиям. По его мнению, ударная группировка должна быть минимум в 100 тыс. человек — 25 бригад. Также необходимо минимум 200 танков, 300-400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов.

«Надо обязательно ракеты, бьющие на 150 км. Должны быть соответствующие средства. Если их нет, то как наступать?» — риторически спросил Соскин.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим в случае контрнаступления ждёт поражение, ведь после него у Украины уже не останется «мужского потенциала» даже для обороны, считает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Киев заявлял, что намеревается идти в наступление весной-летом 2023 года.