В США требуют от Пентагона и Байдена раскрытия сведений об американских ВС на Украине

Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Президента США Джо Байдена и Пентагон могут обязать раскрыть информацию о численности американских военных на Украине. Соответствующую резолюцию 26 апреля одобрил Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инициатива исходит от конгрессмена Мэтта Гетца (Республиканская партия).

От главы Белого дома и министра обороны США Ллойда Остина потребуется предоставить в «Палату представителей копии всех документов, содержащих планы текущей или будущей военной помощи Украине, а также документы, в которых излагаются данные о нахождении на Украине ВС США, включая силы специального назначения».

В резолюции подчёркивается, что запрашиваемые сведения должны быть направлены в течение 14 дней.

Очередное голосование по резолюции пройдет в Палате представителей полного состава.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замглавы Пентагона Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg заявил, что минобороны США извлекает ценные уроки из украинского конфликта, поскольку видит возможность конфликта с Китаем. Изучив характер конфликта на Украине, в США занялись развитием собственной военной промышленности.

Ранее командир чеченского подразделения «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил об участии кадровых военных НАТО в военных действиях на стороне ВСУ.