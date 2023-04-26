Вашингтон, 27 апреля, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена и Пентагон могут обязать раскрыть информацию о численности американских военных на Украине. Соответствующую резолюцию 26 апреля одобрил Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Отмечается, что инициатива исходит от конгрессмена Мэтта Гетца (Республиканская партия).

От главы Белого дома и министра обороны США Ллойда Остина потребуется предоставить в «Палату представителей копии всех документов, содержащих планы текущей или будущей военной помощи Украине, а также документы, в которых излагаются данные о нахождении на Украине ВС США, включая силы специального назначения».

В резолюции подчёркивается, что запрашиваемые сведения должны быть направлены в течение 14 дней.

Очередное голосование по резолюции пройдет в Палате представителей полного состава.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замглавы Пентагона Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg заявил, что минобороны США извлекает ценные уроки из украинского конфликта, поскольку видит возможность конфликта с Китаем. Изучив характер конфликта на Украине, в США занялись развитием собственной военной промышленности.

Ранее командир чеченского подразделения «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил об участии кадровых военных НАТО в военных действиях на стороне ВСУ.