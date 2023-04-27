Вице-президент Турции: состояние здоровья президента Эрдогана хорошее

Анкара, , 00:10 — REGNUM Власти Турции заверили, что состояние здоровья президента страны Тайипа Эрдогана хорошее, он перенёс легкую простуду и практически готов продолжать работу.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Со слов вице-президента Фуата Октайя, турецкий лидер 26 апреля по совету врачей пропустил ряд мероприятий своей предвыборной кампании.

«Состояние здоровья нашего президента очень хорошее. Мы находимся в постоянном контакте. У него была лёгкая простуда», — цитируют местные СМИ вице-президента.

Утверждения об ухудшении здоровья Эрдогана также опровергли в его администрации, заявив, что 27 апреля он будет присутствовать на запуске атомной электростанции «Аккую» в режиме видеоконференции.

«Турецкая нация поддерживает своего лидера, Реджеп Тайип Эрдоган и Партия справедливости и развития одержат победу на выборах 14 мая», — заверили в своём заявлении представители администрации на официальной странице в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган не перенёс инфаркт — опровергли версию в Центре по борьбе с дезинформацией.

Президенту стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью на местном телеканале вынужденно прервали. После нескольких минут перерыва Эрдоган вернулся в студию и объяснил своё недомогание плотным рабочим графиком.