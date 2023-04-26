Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине перерос в войну в Европе

Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Страны Запада делают всё, чтобы разразилась война на европейском пространстве, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории. Об этом заявил журналистам 26 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

Дипломат акцентировал, что поставки самолётов, танков со свастикой всё чаще осуществляются на территории бывшего Советского Союза.

«И нам после этого говорят, что Запад не хочет с нами войны?», — удивился Антонов.

Посол подчеркнул, что Запад делает всё для того, чтобы этот конфликт «разразился на европейском пространстве». Но США не хотят приближать военные действия к собственным границам.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США развернуло на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием. Об этом 26 апреля заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.