Посол Антонов: россиян Украинского и Легкодымова в тюрьме Нью-Йорка подталкивают к сделке

Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Власти США склоняют к заключению сделки с прокуратурой находящихся под стражей в Бруклине Нью-Йорка граждан России Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского. Об этом по итогам визита в административный центр содержания под стражей и встречи с заключенными заявил 26 апреля журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Тюрьма pikabu.ru

«Их подталкивают к сделке. Причем Дмитрию Украинскому вменяют обвинение, которое в общей сложности, если суммировать, равняется 125 годам. Ему говорят, что если он хочет выйти из тюрьмы живым, то должен получить 20 лет», — сказал Антонов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, один из руководителей криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов был задержан правоохранительными органами США в Майами. Криптобиржа — онлайн-площадка Hydra Market — была нелегальной и в том числе содействовала продаже наркотиков, поддельных документов и финансовой информации, полученной незаконным путём. Ресурс использовался для обмена криптовалюты, его обороты в 2022 году оценили в 700 млн долларов, пришли к выводу в правоохранительных органах США.