Подоляк заявил о завышенных данных США об объёмах поставок оружия на Украину

Киев, , 23:22 — REGNUM Завышенной назвал оценку Пентагона об объёмах поставленной на Украину боевой техники, обещанной Западом, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк president.gov.ua

«На мой взгляд 97-98% — это слишком. Но он исходит из определённой математики. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжёлых калибров. Мы пытаемся решить эту проблему», — сказал он в эфире украинского телеканала.

По его словам, Украине «никогда не будет достаточно оружия».

О предстоящем контрнаступлении ВСУ Подоляк сказал, что киевские власти намерены предпринять «десятки действий на разных направлениях».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению украинского депутата Александра Устинова, военная помощь поступает Киеву малыми частями, буквально «по крупицам». При этом в Белом доме уже заявляют, что средства, выделенные на передачу Украине вооружения, заканчиваются и администрация Белого дома склоняется к решению прекратить финансирование.

Пентагон за последние несколько месяцев развернул на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, Украина при этом предоставила доступ к своим сетям для мониторинга, подтвердил командующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.