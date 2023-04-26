Рига, 26 апреля, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Государственные флаги России и Белоруссии будут запрещены на матчах чемпионата мира по хоккею в Латвии. Их не разрешат вывешивать в местах проведения турнира. Об этом сообщает интернет-издание в Прибалтике delfi. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Чемпионат мира, который изначально должен был пройти в России, пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере (Финляндия).

Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что разрешат приносить и вывешивать украинский флаг. Флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира.

Как сообщало ИА REGNUM, сборные России и Белоруссии по хоккею пропустили чемпионат мира 2022 года и не примут участия в турнире, который состоится в Тампере и Риге в мае 2023 года. Решение о недопуске сборных РФ и Белоруссии принял в феврале 2022 года IIHF после настоятельной рекомендации Международного олимпийского комитета. Поводом стала российская спецоперация на Украине.

Также российским и белорусским спортсменам придётся пропустить чемпионат мира 2024 года в Чехии.