A Haber: Эрдоган 27 апреля удалённо примет участие в мероприятиях на АЭС «Аккую»

Анкара, , 23:04 — REGNUM В режиме видеоконференции 27 апреля поучаствует в запланированных мероприятиях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал A Haber.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт об онлайн-церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине. Намеченный на 27 апреля митинг с участием турецкого лидера перенесён на другую дату.

Представители турецкой правящей партии отметили, что состояние президента не тяжёлое, но, по мнению врачей, ему необходим отдых.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Эрдоган в прямом эфире на местном телеканале почувствовал себя плохо. Интервью прервали. Президента Турции госпитализировали, у него подозревают инфаркт миокарда.