Москва, 26 апреля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки проводят политику охоты за гражданами России во всём мире, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

По словам дипломата, в американских тюрьмах находятся более ста россиян. Большинство уголовных дел против них носит политический характер.

Только с 2008 года 59 человек под разными предлогами были экстрадированы в США, сказал Антонов.

Москвой предпринимается всё возможное для освобождения сограждан путём обмена на арестованных в России американцев, добавил посол.

Как передавало ИА REGNUM, после того, как 4 апреля экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в подлоге документов по 34 пунктам, российский общественный деятель Виктор Бут отправил ему телеграмму, в которой рассказывается, как выжить в американской тюрьме. Россиянин находился в заключении почти 15 лет. В результате его удалось вернуть в Россию после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.