СК РФ даст правовую оценку действиям тех, кто напал на здание Российского центра на Кипре

Никосия, , 22:40 — REGNUM Следователи СК РФ дадут правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание Российского центра науки и культуры в столице Кипра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Никосия. Кипр DinzyFinzy

Отмечается, что для установления всех обстоятельств возгорания здания у российской дипмиссии будет запрошена вся необходимая информация.

Местные СМИ не исключают поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, в кипрской столице Никосии 26 апреля загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) из-за брошенных в него коктейлей Молотова. Ущерб нанесён большой: сгорела вся стена, крыша, материалы. Пострадавших нет.

Четвёртая массовая акция в поддержку России прошла 17 апреля в Никосии.