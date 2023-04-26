Никосия, 26 апреля, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Следователи СК РФ дадут правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание Российского центра науки и культуры в столице Кипра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

DinzyFinzy Никосия. Кипр

Отмечается, что для установления всех обстоятельств возгорания здания у российской дипмиссии будет запрошена вся необходимая информация.

Местные СМИ не исключают поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, в кипрской столице Никосии 26 апреля загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) из-за брошенных в него коктейлей Молотова. Ущерб нанесён большой: сгорела вся стена, крыша, материалы. Пострадавших нет.

Четвёртая массовая акция в поддержку России прошла 17 апреля в Никосии.