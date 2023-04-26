В Кремле заявили об ответе на действия Польши по изъятию денег
Москва, 26 апреля 2023, 21:49 — REGNUM После того, как Польша решила изъять российские деньги, ей стоит ждать ответа Москвы. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Варшаве стоит ждать ответа Москвы после решения изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве. По словам, главы российского диппредставительства Сергея Андреева, на счетах находились значительные суммы, а действия прокуратуры являются грубейшим нарушением.
Он отметил, что счета посольства были заморожены после того, как власти Польши заявили о подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях «отмывания денег» или «финансирования терроризма».