Песков: Польше стоит ждать ответа Москвы после решения изъять деньги у российского посольства

Москва, , 21:49 — REGNUM После того, как Польша решила изъять российские деньги, ей стоит ждать ответа Москвы. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Варшаве стоит ждать ответа Москвы после решения изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве. По словам, главы российского диппредставительства Сергея Андреева, на счетах находились значительные суммы, а действия прокуратуры являются грубейшим нарушением.

Он отметил, что счета посольства были заморожены после того, как власти Польши заявили о подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях «отмывания денег» или «финансирования терроризма».