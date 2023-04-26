Вашингтон, 26 апреля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Если КНДР попытается нанести ядерный удар по США или их союзникам, это станет концом режима в Пхеньяне, заявил 26 апреля по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем президент США Джозеф Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Ядерный удар Северной Кореи по США или союзникам неприемлем, его результатом станет конец режима», — заявил Байден.

В то же время президент США отметил, что США ищут возможности для «дипломатического прорыва» в отношениях с Северной Кореей.

Юн Сок Ёль, в свою очередь, после переговоров с Байденом заявил о согласовании обеими сторонами механизма экстренных консультаций на уровне глав государств в случае ядерной атаки со стороны КНДР. США пообещали «атомный ответ» Пхеньяну на такую атаку, если она состоится, сказал лидер Южной Кореи. При этом ядерное оружие США размещаться в Южной Корее не будет.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о риске ядерной эскалации на Корейском полуострове. США регулярно устраивают провокации на полуострове, стремясь достичь своих целей давлением и принуждением вместо того, чтобы содействовать диалогу, отметил дипломат.