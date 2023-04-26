Суд приостановил работу Telegram в Бразилии из-за неполноты предоставленных полиции данных

Бразилиа, , 21:38 — REGNUM Суд в Бразилии распорядился приостановить действие мессенджера Telegram в стране из-за неполноты предоставленных полиции данных. Об этом 26 апреля сообщает новостной портал G1.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мессенджер Telegram не предоставил полных данных федеральной полиции о неонацистских группах», — говорится в сообщении.

Отмечается, суд обязал операторов связи и магазины приложений немедленно удалить это приложение. Кроме того, на компанию наложен штраф в размере 1 млн реалов (около $200 тыс.) в день.

Ранее власти Бразилии усилили меры безопасности в учебных заведениях. Среди этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении информации для борьбы с опасным контентом.

После этого стало известно об открытии административного дела против Telegram после того, как соцсеть не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления нелегального контента, включая угрозы нападения и разжигание ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставил информацию.

В октябре 2022 года сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к домену t. me, принадлежащему Telegram. Позднее в ведомстве опровергли эту информацию