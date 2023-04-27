Москва, 27 апреля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Компания «Профотек», являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», создала и запатентовала датчик, который измеряет сверхвысокие токи. Прибор будет использован для проекта экспериментального термоядерного реактора, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ООО «Профотек»

«Новая разработка компании относится к технологиям будущего — управляемому термоядерному синтезу, который может обеспечить огромные объемы экологически чистой и безопасной энергии. Россия была первой, кто разработал технологию термоядерного реактора и построил экспериментальную установку, так называемый токамак», — заявил Овчинский.

Токамак работает как система, которая удерживает на протяжении длительного времени раскаленную плазму в специальной тороидальной камере с помощью магнитного поля. Установка создает в плазме ток, разогревая ее до 150 миллионов градусов по Цельсию, что в 10 раз больше, чем в ядре Солнца. Сила создаваемого тока — от 1 до 17 мегаампер.

«Профотек» с 2018 года входит в кластер микроэлектроники и оптики особой экономической зоны «Технополис Москва». Компания специализируется на технологиях из области фотоники — их разработке и внедрении. Продукция «Профотек» используется в области интеллектуальной энергетики и энергоемких производств.