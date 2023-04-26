У Эрдогана заподозрили инфаркт миокарда после того, как ему стало плохо в прямом эфире

Анкара, , 21:22 — REGNUM У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подозревают инфаркт миокарда. Об этом 26 апреля сообщило турецкое издание Avaztürk.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, Эрдоган пережил инфаркт миокарда после того, как ему стало плохо в прямом эфире. Сейчас он госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдогану стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью на местном телеканале вынужденно прервали. СМИ писали, что турецкому лидеру стало плохо из-за желудочного гриппа. После нескольких минут перерыва Эрдоган вернулся в студию и пояснил, что работает в плотном графике.

На 14 мая в Турции назначены президентские выборы. Эрдоган решил переизбираться на новый срок. Его имя в списке кандидатов будет первым, согласно жеребьёвке. Также за президентское кресло будут бороться кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, лидер партии Memleket Мухаррем Индже и представитель альянса Ata Синан Оган.