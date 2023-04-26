Анкара, 26 апреля, 2023, 21:22 — ИА Регнум. У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подозревают инфаркт миокарда. Об этом 26 апреля сообщило турецкое издание Avaztürk.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По информации издания, Эрдоган пережил инфаркт миокарда после того, как ему стало плохо в прямом эфире. Сейчас он госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдогану стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью на местном телеканале вынужденно прервали. СМИ писали, что турецкому лидеру стало плохо из-за желудочного гриппа. После нескольких минут перерыва Эрдоган вернулся в студию и пояснил, что работает в плотном графике.

На 14 мая в Турции назначены президентские выборы. Эрдоган решил переизбираться на новый срок. Его имя в списке кандидатов будет первым, согласно жеребьёвке. Также за президентское кресло будут бороться кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, лидер партии Memleket Мухаррем Индже и представитель альянса Ata Синан Оган.