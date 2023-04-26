Вашингтон, 26 апреля 2023, 21:15 — REGNUM Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни правительство Украины не будут существовать к концу военного конфликта, а все контракты Киева с компаниями из США на «восстановление Украины» будут аннулированы, заявил 26 апреля в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Скотт Риттер
Скотт Риттер
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Риттеру задали вопрос, сохранят ли крупные американские инвестиционные компании, в частности, BlackRock свои подряды на восстановление Украины после заверения боевых действий. Эксперт ответил отрицательно.

«Правительство Украины не будет существовать к тому моменту, когда война закончится, а власти России не возьмут на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых к тому времени уже не будет», — сказал Риттер.

В декабре 2022 года американские СМИ сообщили, что финансовая компания BlackRock займётся «координацией инвестиционных усилий» по восстановлению Украины. Соответствующий договор был заключен руководителями BlackRock и президентом Украины. BlackRock должна консультировать министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны.