Бывший разведчик ВС США Риттер заявил, что руководства Украины не будет к концу конфликта

Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни правительство Украины не будут существовать к концу военного конфликта, а все контракты Киева с компаниями из США на «восстановление Украины» будут аннулированы, заявил 26 апреля в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Скотт Риттер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Риттеру задали вопрос, сохранят ли крупные американские инвестиционные компании, в частности, BlackRock свои подряды на восстановление Украины после заверения боевых действий. Эксперт ответил отрицательно.

«Правительство Украины не будет существовать к тому моменту, когда война закончится, а власти России не возьмут на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых к тому времени уже не будет», — сказал Риттер.

В декабре 2022 года американские СМИ сообщили, что финансовая компания BlackRock займётся «координацией инвестиционных усилий» по восстановлению Украины. Соответствующий договор был заключен руководителями BlackRock и президентом Украины. BlackRock должна консультировать министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны.