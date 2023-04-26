Вашингтон, 26 апреля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни правительство Украины не будут существовать к концу военного конфликта, а все контракты Киева с компаниями из США на «восстановление Украины» будут аннулированы, заявил 26 апреля в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттеру задали вопрос, сохранят ли крупные американские инвестиционные компании, в частности, BlackRock, свои подряды на восстановление Украины после завершения боевых действий. Эксперт ответил отрицательно.

«Правительство Украины не будет существовать к тому моменту, когда война закончится, а власти России не возьмут на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых к тому времени уже не будет», — сказал Риттер.

В декабре 2022 года американские СМИ сообщили, что финансовая компания BlackRock займётся «координацией инвестиционных усилий» по восстановлению Украины. Соответствующий договор был заключен руководителями BlackRock и президентом Украины. BlackRock должна консультировать министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны.