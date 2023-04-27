Латвийский профсоюз работников образования и науки опубликовал на портале общественных инициатив петицию с призывом об отставке нынешнего правительства, она набрала уже почти 10 тысяч электронных подписей. Установленный законом десятитысячный порог числа подписей, после преодоления которого петицию обязаны рассмотреть в Сейме, достигнут.

Виктор Лавриненко, , 08:06 — REGNUM В Латвии состоялась трехдневная забастовка педагогов, сопровождавшаяся крупномасштабным митингом протеста в Риге. Педагоги требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Поскольку договориться с правительством о приемлемых условиях не удалось, учительский профсоюз начал сбор подписей за отставку нынешнего кабмина.

Забастовка учителей в Латвии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Педагогов собираются поддержать медики, тоже угрожающие стачкой. Есть основания полагать, что эта ситуация в скором времени может обернуться масштабным политическим кризисом.

Перманентный протест

Акции протеста латвийских учителей регулярно проходят в течение уже десяти с лишним лет. Тысячи педагогов раз за разом выходили на улицы Риги и требовали от властей диалога и уважения к их нуждам. Еще в 2012 году учителя жаловались на непозволительно низкие зарплаты, из-за которых отрасль испытывает кадровый голод. И всякий раз получали от властей крайне невнятные посулы и обещания.

В октябре 2013 года свыше тысячи учителей и работников науки, стоя перед зданием Сейма, освистали проект государственного бюджета на 2014 год, в котором слишком малое внимание уделялось их нуждам. Вышедший к ним тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш сообщил, что дополнительных денег на образование в ближайшее время не предвидится — может, когда-нибудь позже.

Берзиньш сказал прессе, что латвийское образование нуждается в радикальных переменах — и это задача для тех, кто планирует прийти в политику. Президент отметил, что школы нужны для развития регионов, поскольку там, где нет учебных заведений, люди не живут.

Спустя полгода, в мае 2014-го в Риге митинговали уже пять тысяч педагогов. Люди свистели в свистки, били в барабаны и требовали: «Не латайте дыры бюджета нашими зарплатами», «Хотим нормальную зарплату за умеренную нагрузку».

Очередная масштабная акция состоялась в декабре того же года. В тот раз к недовольным педагогам вышла спикер парламента Инара Мурниеце и пообещала «конструктивные переговоры» с педагогическим профсоюзом. В здание парламента спикер вернулась под свист участников митинга.

Год проходил за годом, учительские акции протеста повторялись с удручающим постоянством, но обещанные властями «структурные реформы» свелись главным образом к сокращению сети школ (в условиях демографического кризиса прежнее их количество уже не требовалось) да к изгнанию русского языка из учебных заведений нацменьшинств. Требования же педагогов о конкурентоспособных зарплатах так и остались висеть в воздухе.

После двухгодичного периода пандемии и карантина латвийские педагоги возобновили в 2022-м традицию митингов. 16 июня около 3000 человек, съехавшихся из всех регионов Латвии, а также из городов Цесис, Талси, Даугавпилс, Резекне, Бауска, Добеле, стоя у здания парламента, потребовали себе «зарплат не хуже, чем у депутатов».

Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага предупредила, что «система образования стоит на грани развала», и совсем скоро может случиться так, что некому будет вести уроки. Ведь еще накануне пандемии в школах Латвии недоставало около 500 учителей, причем львиная доля вакансий приходилась на Ригу.

Ванага пожаловалась на то, что министерство образования манипулирует цифрами, обещая «на бумаге» увеличение финансирования на более чем 8%, но на практике вводя потолок в 2,5%.

Также участники пикета поставили вопрос о сбалансированности педагогической нагрузки. Они пообещали, что если после акции никакого результата не последует, то осенью устроят забастовку.

Ванага напомнила, что в 2015-м педагоги уже проводили однодневную забастовку, и пригрозила, что на этот раз она станет бессрочной.

Инга Ванага (сс) Saeima — Flickr

Дабы не допустить подобного, правительство предложило повысить учителям оклад с 900 до 1200 евро в месяц. Однако Инга Ванага назвала это предложение жульническим.

Она пояснила, что с сентября 2020-го минимальная ставка латвийских педагогов за 30-часовую рабочую неделю равна 900 евро в месяц. Так что, если педагог при существующей ставке работает 40 часов, зарплата должна как раз и равняться 1200 евро. При этом не секрет, что учителя «упахиваются» по максимуму, стараясь набрать себе побольше рабочих часов, дабы получать хоть сколько-нибудь приемлемые суммы.

Отсроченная забастовка

Поскольку договориться с правительством так и не удалось, дату начала бессрочной педагогической забастовки назначили на 19 сентября 2022 года, в ней должны были принять участие свыше 23 тысяч работников сферы образования.

Однако за два дня до этой даты в профсоюзе сообщили об отмене стачки — мол, найден «компромисс» с властями. Компромисс заключался в том, что власти пообещали ввести с 1 сентября 2023-го в школах 36-часовую рабочую неделю (из которых 65% нагрузки составят часы, проведенные в классе, а оставшуюся часть — внеклассная работа), при минимальной ставке в 1080 евро.

Что касается педагогов детских дошкольных учреждений, то их минимальная ставка с 1 января составляет 1070 евро. В сфере профессионального образования и образования по интересам предусмотрена прибавка на 11%.

Многие педагоги этим «компромиссом» оказались серьезно разочарованы — они рассчитывали на большее. Зазвучали обвинения в «предательстве» в адрес Инги Ванаги.

В течение многих лет работающая директором 80-й средней школы Риги, депутат столичного самоуправления Анна Владова написала в соцсети, что проблемы педагогов заключаются не только в мизерной зарплате — она отмечает «отсутствие уважения к нам со стороны власти, ее нежелание идти на диалог и ее абсолютную незаинтересованность в развитии латвийского образования».

Владова жалуется на «острый дефицит специалистов в нашей среде, стареющий педагогический состав в школах и почти нулевой интерес к профессии со стороны молодого поколения». Директор подчеркнула, что обещания ЛПРОН неотступно бороться за права учителей вселяли в ее коллег надежду.

«А нас предали. Мы уже привыкли к тому, что от нас отворачиваются правительство и министры, но, когда от нас отвернулись свои — это был удар под дых», — констатирует Владова, добавляя, что «сто евро к зарплате через год не разрубит гордиев узел из дефицита педагогов, отсутствия престижа профессии, не заманит молодых специалистов и не оттянет уход на пенсию тех, кто сейчас дорабатывает».

В свою очередь, рижский педагог Денис Клюкин отмечал, что «24 тысячи педагогов, при поддержке тысяч родителей, 19 сентября были готовы начать бессрочную забастовку», но «профсоюз и министерство образования пришли к компромиссу, и ЛПРОН забастовку отменил». Результаты переговоров разочаровали преподавателя: «Протест не столько про деньги, сколько про уважение… Оплата нашего труда не достигнет даже уровня средней зарплаты в стране, нет четкого понимания, как мы «нарожаем новых педагогов» и зачем вообще существует система образования в Латвии».

Денис Клюкин Кадр из видео с канала: Sputnik Латвия

Поскольку 1 октября в стране должны были состояться парламентские выборы, высказывалось предположение, что власти упросили Ванагу помочь им «сохранить лицо» в преддверии похода электората к избирательным урнам.

Во всяком случае, партии «Консервативные», контролировавшей пост главы министерства образования, это не помогло. Выборы партия проиграла.

Новым министром стала Анда Чакша из премьерской партии «Новое единство», которая стала копировать политику предшественницы. Узел противоречий продолжал затягиваться, и в апреле 2023 забастовка всё-таки состоялась. Правда, не бессрочная, а лишь трехдневная.

Бастующие педагоги не просто не вышли на рабочие места. 24 апреля они провели шествие по центру Риги, объясняться с ними выходил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Бастующие требовали, чтобы власти утвердили «справедливый» график повышения зарплат и сбалансировали приходящуюся на них нагрузку.

Однако и сейчас нашлись те, кто предположил, что ЛПРОН «сливает протест» в рамках кулуарного «договорняка».

Так, блогер и общественный деятель Дэги Караев отмечает, что ЛПРОН изначально не пытался заручиться поддержкой представителей других профессий, у которых тоже накопились претензии к власти, даже заранее не сообщил общественности точное время и место проведения митинга.

Политические последствия

Другой известный в Латвии блогер Алексей Гуленко отмечает: «Закончится митинг, пройдут три дня забастовки, и трудовики, химички и физички вернутся в классы и будут дальше тащить свою нелегкую ношу».

Многие ожидали, что ЛПРОН объявит о переходе трехдневной забастовки в бессрочную, как планировалось изначально. Но этого не произошло — 27 апреля педагоги возвращаются на свои рабочие места. При том, что выполнения своих требований они не добились, так как власти уверяют, что еще ранее выполнили все запросы учителей.

Забастовка педагогов в Латвии Кадр из видео с канала: RUS LSM

Анда Чакша указывает, что в 2023 году «на балансирование заработной платы и нагрузки» педагогов была выделена рекордная за многие годы сумма — 89 млн евро.

Вместо продолжения забастовки ЛПРОН опубликовал на портале общественных инициатив Manabalss. lv петицию с призывом об отставке нынешнего правительства, она набрала уже почти 10 тысяч электронных подписей. Уже сейчас можно сказать, что достигнут отведенный законом десятитысячный порог числа подписей, после преодоления которого петицию обязаны рассмотреть в Сейме.

Одновременно пригрозили забастовкой и латвийские медики, которые, так же как и учителя, уже в течение многих лет требуют повышения зарплат и человеческих условий работы. А предварительно они проведут в мае предупредительную акцию протеста.

Это вызвало в стране тревогу. «Во время пандемии стало ясно, что хоть ты тресни, но медики незаменимы. Можно разбить даже полевой госпиталь, закупив койки и тенты, но в чем смысл, если нет врачей и медсестер?» — отмечает политолог Данута Дембовская.

По ее словам, выбранный властями курс на «маргинализацию протестов» терпит крах.

«Власть давала понять — протестуют лишь лузеры, инородцы, не слишком образованная публика. Протестом ничего не добьешься, намекала власть… Страна не может жить без медиков, без учителей, без полицейских, без пограничников, водителей общественного транспорта — и это только бюджетники. В частной сфере проблем тоже хватает. При нынешней демографической ситуации новые кадры черпать неоткуда», — пишет Дембовская, добавляя, что впереди неизбежная дискуссия о необходимости широкого привлечения в государство иностранной рабочей силы.

В заключение надо отметить, что протесты учителей и медиков могут спровоцировать в стране политический кризис.

31 мая в парламенте должны пройти выборы президента страны — но не факт, что нынешний глава государства Эгил Левитс сможет удержаться у власти. За кандидатуру Левитса стоят партии «Новое единство» и «Национальное объединение», против — мощный и влиятельный «Объединенный список», продвигающий кандидатуру своего вождя Улдиса Пиленса.

Вполне возможно, что он попытается использовать протест педагогов, чтобы опрокинуть и Левитса, и кабинет Кариньша. Если удастся «раскачать» правительство Кариньша, добившись его отставки, то, возможно, деморализованное «Новое единство» не сможет перетянуть на свою сторону партию «Прогрессивные», голоса парламентариев которой нужны, чтобы обеспечить необходимое для переизбрания Левитса большинство.