Вашингтон, 26 апреля, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Украина вовремя получит западные вооружения для наступления. Об этом 26 апреля заявил американский генерал, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Каволи выступил на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США. На вопрос, получит ли Киев вовремя всё оружие, которое ему нужно для наступления, он ответил утвердительно.

«Да. Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», — сказал он.

Он добавил, что Киеву уже поставлены более 98% обещанных единиц боевой техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что наступление ВСУ уже «тихонечко идёт». По её словам, украинская армия уже проводит наступление, которое было анонсировано ранее.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление по готовности, возможно, летом. Газета Politico написала, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал ВСУ потерю Славянска и Краматорска после сдачи Артёмовска. За этим последует потеря Константиновки и всей территории ДНР.