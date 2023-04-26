Начальника бронетанковой службы ЮВО Денисова обвинили в хищении двигателей для танков Т-90

Ростов-на-Дону, , 20:48 — REGNUM В хищении деталей для танков обвиняется начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александр Денисов. Об этом 26 апреля сообщает «Коммерсантъ».

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, Денисов арестован на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Отмечается, что, по версии следствия, с ноября 2021 по апрель 2022 года он в составе организованной группы похитил двигатели для танков Т-90 на сумму 20,5 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено 28 марта, в этот же день военного задержали и предъявили ему обвинение. 26 апреля Южный окружной военный суд оставил в силе решение Ростовского гарнизонного военного суда об избрании Денисову меры пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и незаконном доступе к гостайне. Кроме того, его лишили воинского звания «ефрейтор».