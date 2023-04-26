ЕР в Петербурге приостановит членство депутата ЗакСа Раховой из-за дела о мошенничестве

Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM Петербургское отделение партии «Единая России» приостановит членство депутата городского Законодательного собрания Елены Раховой и депутата муниципального совета Ирины Байковой, которые стали фигурантами уголовного дела, сообщила в пресс-службе отделения 26 апреля.

«Единая Россия» Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее СМИ сообщали о выявлении в одной из школ Калининского района Петербурга схемы хищения бюджетных средств, предназначенных для выплат зарплаты персоналу. В действительности «получавшие зарплату» работники не существовали. Подозреваемые, по этим данным, за 12 лет сумели присвоить 28 млн рублей. Было возбуждено дело о мошенничестве. Байкова — директор одной из школ в Калининском районе города.

«На сегодняшний день нам не известны все обстоятельства этой ситуации — их установят правоохранительные органы. Тем не менее, мы обязаны отреагировать на любую информацию, которая касается членов нашей партии — особенно если речь идет об обвинении в противозаконной деятельности», — заявил секретарь отделения «Единой России» Сергей Боярский.

Решение о сохранении членства обоих фигурантов дела в партии будет зависеть от результатов расследования, добавил Боярский.

В ноябре 2022 года сообщалось о возбуждении уголовного дела против депутата совета Ярославля Алексея Таганова. По данным следствия, Таганов похищал из городского бюджета средства, выделяемые на оплату помощников, работающих на общественных началах, завышая суммы компенсаций. Общий объём ущерба был оценён в 662 тысячи рублей.