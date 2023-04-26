Москва, 26 апреля, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Новым командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Александр Ленцов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости / Михаил Воскресенский Александр Ленцов

«С 25 апреля командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Ленцов А. И.», — говорится в сообщении.

Он сменил на этом посту генерал-майора Андрея Волкова, который возглавлял российский миротворческий контингент с января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Кремле отметили, что в ходе переговоров они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.