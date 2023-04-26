В Польше заявили, что Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла с Украины

Варшава, , 20:02 — REGNUM Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла с Украины, но его транзит будет разрешён. Об этом 26 апреля сообщает польская радиостанция RMF FM.

Растительное масло Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы не откажемся от шагов, которые мы предприняли на этом этапе, если не получим соответствующие инструменты для того, чтобы польские фермеры были в безопасности», — сказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Также Польша хочет запретить ввоз с Украины мёда, муки, замороженных фруктов, сахара, мяса птицы, яиц, молока и молочных продуктов, яблочного сока и яблочного концентрата.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт выступает за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года. Также, по его словам, Венгрия хотела бы, чтобы Еврокомиссия компенсировала расходы на транзит этих товаров через Восточную Европу.

Ранее обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю отметила, что поставки украинского зерна на рынки Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши разозлили фермеров этих стран. Она указала, что дешёвое зерно с Украины не прошло транзитом через указанные страны, а попало на их внутренние рынки, что стало причиной недовольства местных аграриев.