Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. ООН приветствует усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и надеется на то, что Китай будет способствовать разрешению конфликта, заявил 26 апреля заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

«Мы, конечно, поддерживаем участие всех ключевых стран в мире, включая государства — члены Совета Безопасности, которые вносят вклад в разрешение кризиса между Украиной и Россией», — сказал Хак.

Он также выразил надежду на то, что Китай продолжит быть полезным в этом деле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о неприемлемости территориальных компромиссов. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил точки соприкосновения мирных планов Киева и Пекина. Она касаются неиспользования ядерного оружия, а также того, что «нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники».

В МИД РФ с иронией отнеслись к беседе, состоявшейся по инициативе украинской стороны, напомнив о борьбе, которую ведёт Киев внутри страны с коммунистической идеологией.