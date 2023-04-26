В ООН приветствовали телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. ООН приветствует усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и надеется на то, что Китай будет способствовать разрешению конфликта, заявил 26 апреля заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«Мы, конечно, поддерживаем участие всех ключевых стран в мире, включая государства — члены Совета Безопасности, которые вносят вклад в разрешение кризиса между Украиной и Россией», — сказал Хак.
Он также выразил надежду на то, что Китай продолжит быть полезным в этом деле.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о неприемлемости территориальных компромиссов. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил точки соприкосновения мирных планов Киева и Пекина. Она касаются неиспользования ядерного оружия, а также того, что «нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники».
В МИД РФ с иронией отнеслись к беседе, состоявшейся по инициативе украинской стороны, напомнив о борьбе, которую ведёт Киев внутри страны с коммунистической идеологией.