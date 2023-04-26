Рогов заявил, что Киев перебрасывает в Запорожскую область войска из Центральной Украины

Мелитополь, , 20:03 — REGNUM Руководство Украины перебрасывает в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов страны. Об этом 26 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Речь идёт о подразделениях из Полтавской и Черниговской областей. Рогов также уточнил, что ранее власти Украины отдавали предпочтение бригадам из западной части страны.

По информации председателя движения «Мы вместе с Россией», до конца апреля на данное направление Киев планирует перебросить три бригады территориальной обороны.

Ранее Владимир Рогов заявил, что киевские власти вывозят дорогостоящее оборудование с заводов на подконтрольной им части Запорожской области. По его мнению, руководство Украины осознаёт, что оно не сможет удержать Запорожье, в связи с чем продаёт все промышленные активы. Рогов добавил, что власти Запорожской области считают такие действия открытым хищением российских активов.