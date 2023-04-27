Уфа, , 09:50 — REGNUM Башкирская содовая компания представила свою стратегию развития на 2023–2030 годы, которая включает ряд экопроектов, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 14,5% к 2030 году. Как сообщил генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов, общее снижение загрязняющих веществ к этому времени составит более 5 700 тонн.

Давыдов Эдуард Маликович Пресс-служба АО «БСК»

Давыдов подчеркнул, что инициативы компании по снижению выбросов в атмосферу являются непрерывно реализуемыми проектами по модернизации производства. БСК берет на себя обязательство сократить выбросы в атмосферу и реализует несколько проектов, соответствующих задачам достижения технологического суверенитета отрасли.

Благодаря постоянной реализации инвестиционных проектов по снижению нагрузки на окружающую среду, ежегодно уменьшается объем выбросов в атмосферу. По итогам прошлого года показатель составил 39,7% от разрешенной нормы. При этом объёмы производства по основным продуктам за последние 10 лет выросли более чем на 60%.

Один из ключевых проектов БСК — техперевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве «Каустик». В него вложат порядка 200 млн руб. Разработка специалистов компании позволит значительно снизить выбросы винилхлорида в атмосферу.

Для минимизации попадания оксида углерода в атмосферный воздух на производстве «Сода» ведется модернизация газоочистного оборудования и осуществляются опытно-промышленные испытания по внедрению тестовой плазменно-каталитической установки очистки газов. Это уникальная практика, которая не применяется ни на одном другом предприятии.

Всего в соглашении предусмотрена реализация восьми проектов, которые направлены на снижение вредных выбросов в атмосферу. Стратегия развития БСК на ближайшие годы включает масштабные работы по установке оборудования, созданного по экологическим стандартам, что позволит компании добиться значительного улучшения экологической ситуации в регионе.