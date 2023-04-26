Москва, , 19:44 — REGNUM Цены на уран в конце апреля превысили $52 за фунт на фоне растущих рисков сокращения предложения. Об этом 26 апреля пишет Trading Economics.

Цены Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации издания, одной из причин повышения цен стало то, что США, Франция, Япония, Британия и Канада договорились о создании альянса и использовании ресурсов для вытеснения российских производителей с мирового рынка ядерного топлива.

Отмечается, что до весны 2022 года российские обогатители обеспечивали почти 40% мирового рынка, поэтому такой шаг западных стран увеличит нагрузку на их мощности по производству урана.

Кроме того, страны ЕС призвали включить в 11-й пакет санкций запрет на импорт любого ядерного топлива, проходящего транзитом через Россию.

Ещё одной причиной роста цен на уран стало заявление крупнейшего в мире производителя «Казатомпрома» о том, что в 2023 году его производство упадёт из-за продолжающихся задержек с поставками ключевых материалов.

Ранее Bloomberg написал, что США и страны Восточной Европы пытаются уменьшить зависимость от российского урана. По информации издания, некоторые АЭС в Восточной Европе, которые раньше получали обогащённый уран из России, с 2025 года будут вести поиски другого поставщика.