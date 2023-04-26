Москва, 26 апреля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Цены на уран в конце апреля превысили $52 за фунт на фоне растущих рисков сокращения предложения. Об этом 26 апреля пишет Trading Economics.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены

По информации издания, одной из причин повышения цен стало то, что США, Франция, Япония, Британия и Канада договорились о создании альянса и использовании ресурсов для вытеснения российских производителей с мирового рынка ядерного топлива.

Отмечается, что до весны 2022 года российские обогатители обеспечивали почти 40% мирового рынка, поэтому такой шаг западных стран увеличит нагрузку на их мощности по производству урана.

Кроме того, страны ЕС призвали включить в 11-й пакет санкций запрет на импорт любого ядерного топлива, проходящего транзитом через Россию.

Ещё одной причиной роста цен на уран стало заявление крупнейшего в мире производителя «Казатомпрома» о том, что в 2023 году его производство упадёт из-за продолжающихся задержек с поставками ключевых материалов.

Ранее Bloomberg написал, что США и страны Восточной Европы пытаются уменьшить зависимость от российского урана. По информации издания, некоторые АЭС в Восточной Европе, которые раньше получали обогащённый уран из России, с 2025 года будут вести поиски другого поставщика.