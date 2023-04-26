Москва, 26 апреля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55% на 24 апреля против 2,82% неделей ранее. Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

ИА REGNUM Инфляция

Так, за неделю с 18 по 24 апреля рост цен составил 0,10%. «Год к году инфляция продолжила снижаться — до 2,55%», — сказано в обзоре.

Министерство отмечает, что это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года (тогда она составила 2,5%).

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая 24 апреля на марафоне «Знание», также отметил снижение годовой инфляции. По его словам, решения российского правительства и Центробанка позволили с ней справиться.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявлял, что инфляция в России по итогам апреля 2023 года может составить менее 3%. Впервые за долгое время уровень инфляции в стране оказался ниже целевого ориентира Центробанка (4%), отмечал президент.