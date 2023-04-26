Барецкий раскрыл детали покупки замка Пугачёвой
Москва, 26 апреля 2023, 19:39 — REGNUM Шоумен Стас Барецкий в беседе с ИА REGNUM раскрыл детали покупки замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь. По словам шоумена, он два года уговаривал артистку согласиться на сделку.
При этом Барецкий отметил, что приобретает замок не только на свои деньги. В бывшем жилье артистки будет открыт ритуальный центр с моргом и крематорием, в настоящее время идёт оформление документов.
Ранее шоумен сообщил, что сумма сделки с учётом дополнительных расходов составила 450 млн рублей. Официального подтверждения о заключении сделки не поступало. Пугачёва, которая ранее хотела получить за замок 1 млрд рублей, согласилась сделать скидку — по мнению Барецкого, потому, что нуждается в деньгах.
«Я сейчас получаю бумаги по всей этой недвижимости. Получаем справки, решаем вопросы с нотариусом. Сейчас Алла Борисовна вывозит все свои вещи оттуда. Приезжали её представители на двух «Газелях», они всё выносят, матрасы, подушки», — рассказал шоумен.
Барецкий предлагал Пугачёвой продать ему замок ещё два года назад, но она не соглашалась. Певицу смущало, что в здании будет размещён ритуальный центр, сказал шоумен. Он также отметил, что реализовывать проект будет вместе с партнёрами по ритуальному бизнесу.
«Они вложились в дело. Идея создать такой единый центр витала давно, мы хотели что-то наподобие старинного замка. Но с нашим государством сложно договориться, они нам предлагали аренду только на 50 лет. Нас это не устроило, и мы решили взять объект в собственность», — рассказал Барецкий.
Шоумен также заявил, что готов показать журналистам, как в замке будут устанавливать оборудование ритуального центра — после того, как бывшие владельцы вывезут из него вещи, что, по предварительным договорённостям с Пугачёвой, должно произойти в течение месяца.
Дом Пугачёвой и Галкина в деревне Грязь был выставлен на продажу в 2022 году, после того как юморист и певица покинули Россию и направились в Израиль. Позже Пугачёва возвращалась в Россию — по некоторым данным, именно для того, чтобы выставить дом на продажу. 24 апреля сообщалось, что дом был продан за ту цену, по которой выставлялся на продажу, — 1 млрд рублей.