Москва, 26 апреля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Шоумен Стас Барецкий в беседе с ИА REGNUM раскрыл детали покупки замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь. По словам шоумена, он два года уговаривал артистку согласиться на сделку.

llamafloor из st. petersburg, russia Стас Барецкий

При этом Барецкий отметил, что приобретает замок не только на свои деньги. В бывшем жилье артистки будет открыт ритуальный центр с моргом и крематорием, в настоящее время идёт оформление документов.

Ранее шоумен сообщил, что сумма сделки с учётом дополнительных расходов составила 450 млн рублей. Официального подтверждения о заключении сделки не поступало. Пугачёва, которая ранее хотела получить за замок 1 млрд рублей, согласилась сделать скидку — по мнению Барецкого, потому, что нуждается в деньгах.

«Я сейчас получаю бумаги по всей этой недвижимости. Получаем справки, решаем вопросы с нотариусом. Сейчас Алла Борисовна вывозит все свои вещи оттуда. Приезжали её представители на двух «Газелях», они всё выносят, матрасы, подушки», — рассказал шоумен.

Барецкий предлагал Пугачёвой продать ему замок ещё два года назад, но она не соглашалась. Певицу смущало, что в здании будет размещён ритуальный центр, сказал шоумен. Он также отметил, что реализовывать проект будет вместе с партнёрами по ритуальному бизнесу.

«Они вложились в дело. Идея создать такой единый центр витала давно, мы хотели что-то наподобие старинного замка. Но с нашим государством сложно договориться, они нам предлагали аренду только на 50 лет. Нас это не устроило, и мы решили взять объект в собственность», — рассказал Барецкий.

Шоумен также заявил, что готов показать журналистам, как в замке будут устанавливать оборудование ритуального центра — после того, как бывшие владельцы вывезут из него вещи, что, по предварительным договорённостям с Пугачёвой, должно произойти в течение месяца.

Дом Пугачёвой и Галкина в деревне Грязь был выставлен на продажу в 2022 году, после того как юморист и певица покинули Россию и направились в Израиль. Позже Пугачёва возвращалась в Россию — по некоторым данным, именно для того, чтобы выставить дом на продажу. 24 апреля сообщалось, что дом был продан за ту цену, по которой выставлялся на продажу, — 1 млрд рублей.