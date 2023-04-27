Москва, 27 апреля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Компания «Биннофарм», которая специализируется на производстве лекарств, получила от города статус промышленного комплекса. Благодаря новому статусу компания получит льготы и преференции, с помощью которых можно экономить 40 млн рублей в год, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы Владимир Ефимов

«Благодаря этому [получению статуса промышленного комплекса] компания сможет ежегодно экономить до 39,4 миллиона рублей на налогах. Кроме того, город заключил с производителем дополнительное соглашение к договору аренды земли в Зеленограде. В результате предприятие сможет в течение 10 лет пользоваться участком площадью 2,9 гектара по льготной ставке — 0,3% от кадастровой стоимости. Это позволит в пять раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 миллиона рублей ежегодно», — отметил Ефимов.

«Эти средства производитель может направить на собственное развитие, модернизацию площадки и расширение ассортимента», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Биннофарм» производит лекарства и вакцины и является крупнейшим российским фармпроизводителем. Среди ассортимента продукции предприятия есть препараты, которые применяются в разных сферах медицины — пульмонологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и эндокринологии.

Помимо статуса промышленного комплекса, столичные компании могут получать статус технопарков или промышленных комплексов. В прошлом году льготы по этим статусам получили предприятия Москвы для 14 своих участков.