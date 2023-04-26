Зеленский после беседы с главой КНР заявил о неприемлемости территориальных компромиссов

Киев, , 19:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 26 апреля заявил о неприемлемости территориальных компромиссов.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Не может быть мира за счет территориальных компромиссов «, — написал украинский лидер в своем Telegram, добавив, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, украинские и китайские мирные планы нашли общие точки соприкосновения, которые касаются неиспользования ядерного оружия, а также того, что «нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники».

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал точку зрения, что «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами представляется ему лучшим вариантом, нежели вступление Киева в НАТО либо мировая война.

По его словам, и Польша, и Венгрия, и Румыния уже давно мечтают забрать себе западные территории Украины, а руководители Польши ведут разговоры с властями Украины о создании конфедерации, что «недалеко и до унии, как это когда-то было».

Медведев указал, что Варшава надеется реализовать эти планы как можно скорее, «пока не закрылось окно возможностей» и Россия не договорилась с представителями коллективного Запада.