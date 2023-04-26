Якутск, 26 апреля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Якутия по итогам 2022 года добилась кардинального снижения площади лесных пожаров. Об этом 26 апреля заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании о готовности республики к прохождению пожароопасного сезона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

В ходе пожароопасного сезона 2022 года пройденная огнём площадь уменьшилась в 14 раз по сравнению с 2021 годом.

Министр отметил, что снижение произошло благодаря увеличению федерального и республиканского финансирования, сокращению зон контроля и запрету на выжигание сухой травы.

«Если правильно выполнить и выстроить работу в этом году, то мы добьёмся результатов по задаче, которую нам поставил президент России, — снижению пройденных огнём площадей по всей стране в два раза», — сказал Козлов.

В 2023 году в Якутии выделено из федерального бюджета 1,6 млрд руб. на мероприятия по охране лесов от пожаров, что равно уровню прошлого года. Из бюджета республики выделено 990 млн руб., что на 77 млн руб. больше, чем годом ранее.

Кроме того, министр поблагодарил республику за работу в 2022 году и отметил высокую готовность республики к новому пожароопасному сезону, который должен начаться во второй декаде мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в семи населённых пунктах Свердловской области, Забайкальского края и Башкирии в результате пожаров повреждены 206 строений, включая 147 жилых домов. При этом подразделения пожарной охраны смогли защитить от огня более 1,5 тыс. жилых домов.