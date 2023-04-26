Американский конгрессмен Роджерс назвал позорной позицию Макрона во время его визита в Китай

Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Председатель комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Конгресса США Майк Роджерс осудил действия президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его недавнего визита в Китай.

Эммануэль Макрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Конгрессмен подчеркнул, что Франция не выполняет минимальных требований Североатлантического альянса по расходам, а также замыкает список стран, предоставляющих военную помощь киевскому режиму.

«Недавнее выступление президента Макрона с преклонением колен перед председателем КНР Си Цзиньпином было позорным», — заявил он в ходе слушаний.

Американец также выразил недовольство позицией ФРГ.

«Некоторые государства, такие как Польша, Румыния, Финляндия и страны Балтии активизируют силы, чтобы встретить угрозу. Другие, нет», — отметил Роджерс, акцентировав внимание на том, что Германия «до сих пор не проснулась».

По его мнению, Вашингтон должен направить свои военные контингенты в Европе «дальше на восток». Он считает, что в таких странах, как Польша, Румыния, и странах Балтии, ВС США «будут наиболее полезны и будут иметь серьёзное значение в вопросе сдерживания».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон начал государственный визит в КНР. В Китае он пробыл три дня — до 7 апреля.

По информации газеты Politico, Макрон в ходе визита призвал лидера Китая осудить «агрессию России», а также «образумить Россию и посадить её за стол переговоров». Однако заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по конфликту на Украине французскому президенту не удалось.

В свою очередь китайский лидер призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по этому вопросу и отметил, что Пекин вместе с Парижем готов призвать мир к сотрудничеству, чтобы уменьшить последствия украинского кризиса.