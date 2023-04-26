Пентагон: НАТО примет «существенное заявление» по Украине на саммите в Вильнюсе

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM НАТО планирует принять на своём предстоящем саммите в Вильнюсе «существенное заявление» по Украине. Об этом 26 апреля сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так она прокомментировала на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США вопрос о том, какими должны стать ключевые результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, передает ТАСС.

«Существенным будет заявление НАТО о важности Украины как европейской страны, ее права существовать в пределах ее международно признанных границ в качестве суверенного и независимого государства», — сказала представитель Пентагона.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в статье для журнала Foreign Affairs, что Североатлантический альянс не должен выдвигать Украине дополнительных требований, препятствующих вступлению страны в НАТО.

По его словам, Украина ожидает определения точных сроков вхождения в состав военно-политического блока.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 21 апреля на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, где прошла встреча контактной группы по Украине, указал, что все страны, входящие в Североатлантический альянс, согласились с тем, что Украина должна стать членом НАТО.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что в Кремле не оценивают перспективы вступления Украины в альянс. При этом представитель Кремля отметил, что присоединение Киева к НАТО будет представлять серьёзную опасность для России.

Позже Песков заявил, что вхождение Украины в блок резко увеличило бы угрозу для российского государства. Спецоперация не позволит этого сделать, уточнил представитель Кремля.