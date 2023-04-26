Москва, , 18:54 — REGNUM Российскому обществу «Знание» доверяют 84% граждан РФ. Такие результаты были получены по итогам совместного исследования организации и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Российское общество «Знание». Мероприятие Кадр из видео.

Согласно исследованию, 84% граждан России в возрасте от 14 и старше доверяют обществу «Знание», а среди школьников и студентов этот показатель составляет 87% и 89% соответственно.

Кроме того, растёт узнаваемость просветительского марафона общества «Знание». После первых двух марафонов в конце 2021 года об этом событии знали больше 30% респондентов. Сегодня эта цифра приближается к 45%.

По словам гендиректора общества «Знание» Максима Древаля, организация смогла стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди.

Отмечается, что эти итоги являются результатом колоссального запроса на достоверные знания со стороны молодёжи. Более 50 млн человек приняли участие в мероприятиях общества. За два года федеральный марафон посетили свыше 46 тыс. участников. При этом было создано 750 часов просветительского контента, который набрал 600 млн просмотров.

Марафон «Знание. Первые» проходит с 24 по 26 апреля в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Его участники, среди которых были заместитель командира добровольческого корпуса, гражданин Сербии Деян Берич, независимые журналисты Сонья Ван де Енде (Нидерланды) и Томас Рёпер (Германия) и глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, заявили, что специальная военная операция сплачивает людей, поддерживающих Россию.