Мурманск, 26 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Пилотам упавшего 26 апреля в Мурманской области истребителя МиГ-31 не потребовалась госпитализация, сообщил глава региона Андрей Чибис.

Mil.ru Истребитель МиГ-31

Губернатор отметил, что лётчики уводили самолет от города, чтобы не допустить жертв на земле, и назвал пилотов героями.

«Лётчики найдены и осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация. Упавший самолёт никакого ущерба инфраструктуре не нанёс. Лётчики — герои, они отводили самолёт от населённого пункта, с чем успешно справились», — заявил Чибис в своём Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что 26 апреля при выполнении планового учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном месте, оба пилота катапультировались. Лётчиков эвакуировали вертолётом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали в Минобороны.