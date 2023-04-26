Пресс-секретарь Зеленского: мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения

Киев, , 18:52 — REGNUM Украинские и китайские мирные планы нашли общие точки соприкосновения, заявил 26 апреля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада».

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состоялся обмен мнениями. Глава КНР уже лично представил китайский мирный план», — рассказал Никифоров, добавив, что Зеленский проинформировал Си Цзиньпина о своей формуле мира.

Пресс-секретарь украинского лидера подчеркнул, что в мирных планах Москвы и Пекина есть точки соприкосновения, которые касаются неиспользования ядерного оружия, а также того, что «нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники».

«Это те точки пересечения, с которых можно начинать развивать этот диалог. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», — добавил Никифоров.

Ранее китайские государственные СМИ сообщили о телефонном разговоре председателя КНР с президентом Украины, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине.

В телефонной беседе с президентом Украины китайский лидер выступил за скорейшее прекращение огня. Китай намерен направить своего представителя для организации политических консультаций по урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя состоявшийся телефонный разговор лидеров КНР и Украины, заявила, что российский МИД отметил готовность Китая способствовать переговорному процессу по Украине, но Киев вряд ли адекватно воспримет призывы к мирному урегулированию.