Сенатор Джабаров назвал Подоляка военным преступником за призыв уничтожать всё в Донбассе и Крыму

Москва, , 19:04 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк своими заявлениями о якобы юридическом праве Киева уничтожать всё в Крыму и Донбассе подписал себе приговор как военный преступник, заявил ИА REGNUM первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что такие высказывания себе могут позволить только преступники и террористы.

Михаил Подоляк Официальное интернет-представительство президента Украины

«Так говорят военные преступники! Следственный комитет обязательно возбудит уголовное дело в отношении этого так называемого политика. Рано или поздно будет Донецкий или Донбасский международный трибунал, где он и ему подобные получат по заслугам. Спрятаться не удастся. После окончания СВО они не будут нужны Европе или Штатам, как отработанный материал», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Владимир Джабаров напомнил, что Михаил Подоляк с украинской стороны принимал участие в мирных переговорах с Россией, которые проходили в Белоруссии в марте 2022 года. Тогда советник главы офиса украинского лидера назвал переговоры тяжёлыми.

«Сейчас ему, видимо, легче даются подобные высказывания, которыми он подготовил себе обвинения», — подытожил сенатор.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во время телеэфира заявил, что Киев «юридически имеет право» уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Так он прокомментировал статью The Washington Post, что Киев планировал нанести удары по Москве 24 февраля. По словам Подоляка, одним ударом Украина бы не выполнила военное задание, после чего он перечислил другие «приоритетные цели».

Заявление украинского политика также прокомментировал депутат Госдумы от Республики Крым («Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он назвал высказывание «фашистским», ответив Подоляку русской пословицей «Бодливой корове Бог рога не даёт».