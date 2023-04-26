Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Варшава, , 18:37 — REGNUM Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России, передаёт 26 апреля РИА Новости со ссылкой на главу российского диппредставительства Сергея Андреева.

Ранее счета посольства были заморожены властями Польши, которые заявили о своих подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал Андреев.

Позднее представители банка сообщили, что прекращают сотрудничество с посольством, а его счета закрыты, отметил посол. На счетах находились значительные суммы, действия прокуратуры — грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, отметил Андреев.

Новость дополняется