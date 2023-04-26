Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников и не попасть под статью о финансировании ВСУ

Москва, , 18:53 — REGNUM Абсолютно любая личная информация может представлять интерес для мошенников, которые хотят похитить деньги гражданина с его банковского счета, считает эксперт в области кибербезопасности, генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля, комментируя заявление зампредседателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, который рассказал, что мошенники стали пользоваться биржами анонимных телефонных номеров для регистрации в социальных сетях, чтобы обзванивать жителей РФ и пытаться похитить их деньги.

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ключевое — не выдавать НИКАКУЮ персональную информацию: ни имя, ни фамилию, ни какие-либо пароли, ни номер карты, ни данные о счёте, — сказал Анкилов. — Не делиться по телефону никакой информацией. И если вам звонят и говорят, что у вас украдены деньги, то надо идти в отделение вашего банка и выяснять на месте. И не пытаться решить эти вопросы по телефону, если вам кто-то позвонил. Вам звонят и сообщают о проблеме? Говорите: «Спасибо, я пойду в отделение и разберусь». Кроме того, на банковской карточке, как правило, написан телефон службы банка, на который можно перезвонить и всё выяснить».

Анкилов подчеркнул: любая персональная информация может представлять интерес для мошенников.

С ним согласился старший преподаватель РАНХиГС, адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель Прав!» Андрей Некрасов. Он напомнил, что ни в коем случае нельзя рассказывать незнакомым людям о своём благосостоянии — например, о наличии счетов в тех или иных банках.

При этом он рассказал, что если мошенник все-таки выманил у человека деньги и убедил того перевести их, например, на нужды ВСУ, то жертве этого проходимца будет потом очень сложно доказать свою невиновность следственным органам и убедить их в том, что она не причастна к финансированию украинской военщины.

«[Если такое случилось], то вы говорите, что сами являетесь потерпевшим. Вас обманули и воспользовались вашим доверием. Так что остаётся лишь переводить стрелки. Концепция изначально и потом будет одна и та же — рассказывать всю правду, виниться, объяснять, что по недомыслию так произошло, — сказал Некрасов. — К сожалению, во всех таких делах срабатывает принцип «сам дурак». Когда вы сообщаете пароли, логины и коды из СМС-сообщений, то вы виноваты, и все транзакции совершены вами. Пусть даже чьими-то руками. Очень сложно доказать, что вы в принципе не понимали, что происходило. Одно дело, если речь идёт о пожилой даме, которой далеко за 70, и другое — житель современного города, который был неосмотрителен. И в этой ситуации защищаться очень тяжело. Остаётся рассказывать как есть и надеяться на благосклонность органов. Тем более что передать код секретного сообщения или код с банковской карты — это уже просто настоящая преступная халатность, а не неосмотрительность».

Напомним, как сообщалось ранее, зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что в России мошенники начали пользоваться так называемыми «биржами» аренды анонимных номеров для регистрации в социальных сетях и мессенджерах для того, чтобы потом обзванивать людей и пытаться их обмануть. Как объяснил Печатников, «биржа» аренды номеров за небольшую плату предоставляет смс-код для регистрации в тех ресурсах, где необходимо подтвердить наличие телефонного номера. Увы, при этом реального владельца номера определить невозможно. В качестве решения проблемы банк предлагает блокировать абонентские номера, которые используются на «биржах».

Кроме того, 26 апреля ФСБ сообщила о задержании проукраинских мошенников из call-центра в Москве. Злоумышленники убеждали граждан перевести им деньги и направляли средства на финансирование ВСУ.