Екатеринбург, , 18:31 — REGNUM Число погибших в результате пожара в посёлке Сосьва возросло до двух, сообщили в управлении СК по Свердловской области.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее 26 апреля сообщалось, что один человек числится пропавшим без вести после мощного пожара в Сосьве. Как указывали в МЧС, при разборе завалов было обнаружено тело одного погибшего.

Возгорание возникло накануне. Как стало известно, загорелись отходы деревообработки. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра до 20 м/с и большое количество сухой растительности. По одной из версий, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при поджоге опилок. По последним данным, в результате пожара сгорели порядка 100 домов. В ликвидации последствий ЧП задействованы 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолёт.

По данным региональных властей, в среду пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах. Следователи возбудили два уголовных дела — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта, а также по факту причинения смерти по неосторожности.