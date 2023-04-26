Народный артист России Владимир Борисов умер на 76-м году жизни
Самара, 26 апреля 2023, 18:30 — REGNUM На 76-м году жизни скончался актёр, народный артист России Владимир Борисов. Об этом 26 апреля сообщает Самарский академический театр драмы им. Максима Горького.
«Сегодня, 26 апреля, внезапно ушел из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Владимирович Борисов», — говорится в некрологе.
Борисов окончил Щепкинское училище, а в 1974 приехал работать в Куйбышевский драматический театр, где впоследствии сыграл десятки ролей.
Также он снимался в кино. Одним из самых популярных и знаковых фильмов для него стал многосерийный фильм «Вечный зов». Также он снимался в таких фильмах, как «Емельян Пугачёв», «На исходе лета», «Хлеб, золото, наган», «За явным преимуществом», «На таёжных ветрах», «Главный».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в возрасте 36 лет в свой день рождения скончалась бывшая солистка Большого театра Анна Бондаревская. Причины смерти не уточняются.
25 апреля стало известно о смерти народного артиста России Геннадия Богачёва. Он ушёл из жизни после тяжелой болезни в возрасте 78 лет.