Самара, 26 апреля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. На 76-м году жизни скончался актёр, народный артист России Владимир Борисов. Об этом 26 апреля сообщает Самарский академический театр драмы им. Максима Горького.

Фото: ГБУК «Самарский академический театр драмы имени Максима Горького» Владимир Борисов.

«Сегодня, 26 апреля, внезапно ушел из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Владимирович Борисов», — говорится в некрологе.

Борисов окончил Щепкинское училище, а в 1974 приехал работать в Куйбышевский драматический театр, где впоследствии сыграл десятки ролей.

Также он снимался в кино. Одним из самых популярных и знаковых фильмов для него стал многосерийный фильм «Вечный зов». Также он снимался в таких фильмах, как «Емельян Пугачёв», «На исходе лета», «Хлеб, золото, наган», «За явным преимуществом», «На таёжных ветрах», «Главный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в возрасте 36 лет в свой день рождения скончалась бывшая солистка Большого театра Анна Бондаревская. Причины смерти не уточняются.

25 апреля стало известно о смерти народного артиста России Геннадия Богачёва. Он ушёл из жизни после тяжелой болезни в возрасте 78 лет.